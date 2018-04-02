2018-04-02T14:55:36+03:00
Политика

Лавров: США создают свои органы власти в районах берега Евфрата в САР

Значительная сирийская территория становится все более изолируемой и подконтрольной американцам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Глава МИД России Сергей ЛавровГлава МИД России Сергей ЛавровФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Соединенные Штаты пытаются изолировать районы на восточном берегу сирийского Евфрата и уже сейчас создают там свои органы власти. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Бангладеш Абулом Хассаном Махмуд Али.

Между тем, речь идет о значительной сирийской территории вплоть до границы с Ираком. Вопреки многочисленным заверениям американцев о том, что они остаются в республике лишь в рамках борьбы с терроризмом, здесь явно просматривается другая целью.

"[США] не только обосновываются своими военными объектами, но и создают там органы власти, которые им лояльны, им подотчетны, которые будут ими финансироваться, и все это в контексте изолирования этих районов от остальной территории САР. Нас убеждали, что таких планов нет, что США не стремятся расколоть Сирию. Убеждали неубедительно, простите за тавтологию", — цитирует РИА Новости главу МИД РФ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Лавров уже не раз пытался обратить внимание мировых лидеров на попытки Вашингтона "расчленить Сирию" и свергнуть действующее правительство. Он также подчеркивал, что действия американцев вызывают в Москве серьезную тревогу и опасения.

Еще больше материалов по теме: «Гражданская война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Каспийскую флотилию переместят из Астрахани в Дагестана
МЧС: в Москве в ближайшие часы ожидается сильный ветер
Трамп призвал Конгресс действовать, пока не украли Америку
В Венесуэле на Пасху сожгли чучело Трампа
Лукашенко поздравил белорусов и россиян с Днем единения народов
Во Французских Альпах снежная лавина накрыла горнолыжников, один человек погиб
СМИ: Турецкий суд выдал ордер на арест Фетхуллаха Гюлена по делу об убийстве Карлова
В Белграде предложили провести встречу Путина и Трампа в Сербии
Самолет Москва-Бангкок развернулся над Индией и экстренно возвращается обратно из-за смерти пассажира
Береговая охрана Греции спасла попавшую в шторм лодку с 58 мигрантами
Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 3 апреля
В Минфине предложили включить в Налоговый кодекс все квазиналоговые платежи