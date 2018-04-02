Лавров: США создают свои органы власти в районах берега Евфрата в САР

СЕГОДНЯ 14:55 2018-04-02T14:55:36+03:00

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Соединенные Штаты пытаются изолировать районы на восточном берегу сирийского Евфрата и уже сейчас создают там свои органы власти. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Бангладеш Абулом Хассаном Махмуд Али.

Между тем, речь идет о значительной сирийской территории вплоть до границы с Ираком. Вопреки многочисленным заверениям американцев о том, что они остаются в республике лишь в рамках борьбы с терроризмом, здесь явно просматривается другая целью.

"[США] не только обосновываются своими военными объектами, но и создают там органы власти, которые им лояльны, им подотчетны, которые будут ими финансироваться, и все это в контексте изолирования этих районов от остальной территории САР. Нас убеждали, что таких планов нет, что США не стремятся расколоть Сирию. Убеждали неубедительно, простите за тавтологию", — цитирует РИА Новости главу МИД РФ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Лавров уже не раз пытался обратить внимание мировых лидеров на попытки Вашингтона "расчленить Сирию" и свергнуть действующее правительство. Он также подчеркивал, что действия американцев вызывают в Москве серьезную тревогу и опасения.