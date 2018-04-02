Самолет Москва-Бангкок развернулся над Индией и экстренно возвращается обратно из-за смерти пассажира

СЕГОДНЯ 15:34 2018-04-02T15:34:35+03:00

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Российский авиалайнер, выполнявший регулярный рейс по маршруту Москва-Бангкок развернулся в воздухе и возвращается обратно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в диспетчерских службах.

Решение развернуться и взять курс на Москву принял командир воздушного судна. Это произошло после того, как стало известно, что на борту скончался один из пассажиров.

"Во время полета, когда лайнер находился в воздушном пространстве Индии, один из пожилых пассажиров - мужчина - скоропостижно скончался на борту. Командир принял решение прервать полет и вернуться в аэропорт вылета в Шереметьево", - сказал источник.

По словам собеседника информационного агентство, самолет "Боинг 777" принадлежит авиакомпании "Северный ветер". Лайнер вылетел из аэропорта Шереметьево. Приземление борта ожидается около 19:00 по московскому времени.