Во Французских Альпах снежная лавина накрыла горнолыжников, один человек погиб

СЕГОДНЯ 15:52 2018-04-02T15:52:50+03:00

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Как минимум один человек погиб при сходе снежной лавины на востоке Франции. Еще несколько человек пострадали от стихии. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел во французском горнолыжном курорте Шамони, департамент Савойя. Как рассказывают очевидцы трагических событий, все произошло буквально в считанные минуты. Снежная масса вдруг отделилась от утеса и стала стремительно двигаться к подножию горы. В этот самый момент там отрабатывали спуски несколько горнолыжников, которых буквально снесло снегом.

В настоящее время пострадавшие, которых к настоящему времени трое человек, отправлены в ближайшую клинику. На месте продолжается поисково-спасательная операция, сообщает "Фигаро".

Департаменты Савойя и Верхняя Савойя на востоке Франции называют самыми горными районами страны. Здесь находятся популярные горнолыжные курорты, которые привлекают ежегодно множество туристов, в том числе и из России. Город Шамони располагается у подножия самой высокой точки Альп горы Монблан.

Посольство Российской Федерации в Париже в настоящий момент выясняет - не было ли на месте инцидента лыжников из России.