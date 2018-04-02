Каспийскую флотилию переместят из Астрахани в Дагестан
Штаб и основные силы Каспийской флотилии передислоцируют из Астрахани в Каспийск, что в Дагестане. Об этом сообщил 2 апреля министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
«Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жильё. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно», - заявил Шойгу на совещании с руководством Минобороны.
По словам, министра перемещение флотилии серьезно укрепит южную границу России и значительно повысит безопасность Каспийского региона.
Некоторые офицеры Каспийского флота недовольны переездом, но это дело времени, говорит экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев. По его мнению, через два-три года все привыкнут к новому месту, а границы страны укрепятся.
Перевод флота начнется в 2019 году, пишет РИА Новости.