2018-04-02T16:29:28+03:00
Политика

Каспийскую флотилию переместят из Астрахани в Дагестан

По словам Шойгу, количество военных в Каспийске увеличится кратно
Алексей КАРЕЛИН
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Перемещение Каспийского флота начнется в 2019 году.Перемещение Каспийского флота начнется в 2019 году.Фото: Александр ГЛУЗ
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Штаб и основные силы Каспийской флотилии передислоцируют из Астрахани в Каспийск, что в Дагестане. Об этом сообщил 2 апреля министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жильё. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно», - заявил Шойгу на совещании с руководством Минобороны.

По словам, министра перемещение флотилии серьезно укрепит южную границу России и значительно повысит безопасность Каспийского региона.

Некоторые офицеры Каспийского флота недовольны переездом, но это дело времени, говорит экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев. По его мнению, через два-три года все привыкнут к новому месту, а границы страны укрепятся.

Перевод флота начнется в 2019 году, пишет РИА Новости.

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