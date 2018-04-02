2018-04-02T16:45:10+03:00
В мире

Путин, Эрдоган и Роухани 4 апреля заявят о поддержке суверенитета Сирии

Политики «сверят часы» по выполнению резолюции СБ ООН о прекращении огня в САР
Алексей КАРЕЛИН
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Президент России Владимир Путин, глава Ирана Хасан Роухани и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в СочиПрезидент России Владимир Путин, глава Ирана Хасан Роухани и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в СочиФото: REUTERS
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4 апреля лидеры России, Турции и Ирана встретятся в Анкаре и сделают заявление по Сирии. В РФ ожидают, что все стороны выразят поддержку суверенитета САР и обсудят промежуточные итоги выполнения резолюции СБ ООН о прекращении огня в республике. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Как мы ожидаем, лидеры и в ходе заседания, и в ходе встречи, и в совместном заявлении подчеркнут приверженность поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии – это для нас крайне важно», - говорит Ушаков.

Президенты обсудят конкретный вклад каждой стороны в работу по урегулированию конфликта в Сирии, особое внимание уделят гуманитарному направлению. Кроме того, коснутся иранской ядерной программы. Ее план не стоит менять, считают в РФ, несмотря на требования США об обратном, пишет РИА Новости.

«Роль членов международного сообщества - это помогать достичь консенсуса и продвинуться в скорейшем восстановлении прочного мира и возвращения страны к нормальной жизни», - подчеркнул Ушаков.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, переговоры в Анкаре состоятся 3-4 апреля. Кроме сирийского вопроса, РФ и Турция обсудят совместные стратегические проекты в области энергетики и совместного освоения космоса.

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