Владимир Путин посетит Турцию 3-4 апреля

СЕГОДНЯ 13:20 2018-04-02T13:20:21+03:00

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Обсуждение стратегических проектов Москвы и Анкары в области энергетики и совместного освоения космоса станут одними из главных тем предстоящей встречи президента России Владимира Путина и главы Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«Третьего-четвертого апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин по приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с визитом Анкару. Будут рассмотрены состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия", — говорится в сообщении.

Помимо этого будут затронуты ряд международных вопросов, включая межсирийский конфликт и ситуацию в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Кроме того стороны намерены обсудить положение дел с курдскими беженцами на севере Сирии в районе Африна, где в настоящее время турецкие ВС проводят спецоперацию по вытеснению вооруженных исламистов.

Также в сообщении отмечается, что в Анкаре состоится седьмое заседание российско-турецкого Совета сотрудничества на высшем уровне.