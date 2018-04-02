Моряков с арестованного в украинском порту судна заставляют признать себя гражданами Украины

СЕГОДНЯ 17:01 2018-04-02T17:01:48+03:00

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Моряков с арестованного в украинском порту судна "Норд" из Керчи заставляют признать себя гражданами Украины. Об этом сообщила представитель владельца судна - Керченского рыбколхоза имени Первого мая.

Напомним, 25 марта судно "Норд" под российским флагом было задержано в Азовском море украинскими пограничниками, позже его арестовал украинский суд. На борту находились десять членов экипажа, которые имею российские паспорта, выданные в Керчи.

"Со слов адвокатов, очень недружелюбные и провокационные действия погранслужбы Украины. Ощущение, что ребят вынуждают признать себя гражданами Украины. Погранслужбе все равно, как они питаются, как состояние корабля", - сказала представитель владельца.

Кроме того, по ее словам, договоры на необходимую медицинскую помощь украинские службы заключать отказываются, передает ТАСС.