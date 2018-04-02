2018-04-02T17:01:48+03:00
Политика

Моряков с арестованного в украинском порту судна заставляют признать себя гражданами Украины

Представитель владельца «Норда» отметила, что договоры на необходимую медицинскую помощь службы Украины заключать отказываются
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Моряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины. Фото: пресс-служба Госпогранслужбы УкраиныМоряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины. Фото: пресс-служба Госпогранслужбы Украины
Изменить размер текста:

Моряков с арестованного в украинском порту судна "Норд" из Керчи заставляют признать себя гражданами Украины. Об этом сообщила представитель владельца судна - Керченского рыбколхоза имени Первого мая.

Напомним, 25 марта судно "Норд" под российским флагом было задержано в Азовском море украинскими пограничниками, позже его арестовал украинский суд. На борту находились десять членов экипажа, которые имею российские паспорта, выданные в Керчи.

"Со слов адвокатов, очень недружелюбные и провокационные действия погранслужбы Украины. Ощущение, что ребят вынуждают признать себя гражданами Украины. Погранслужбе все равно, как они питаются, как состояние корабля", - сказала представитель владельца.

Кроме того, по ее словам, договоры на необходимую медицинскую помощь украинские службы заключать отказываются, передает ТАСС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Сирийские ополченцы обстреляли американскую военную базу в провинции Ракка
Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно отказаться от авиаперевозок
Семеро американских военных устроили драку в ночном клубе Румынии
ЦБ создаст фонд «плохих долгов» на базе банка «Траст»
Госдума подготовила заявление, осуждающее Латвию за введение губительной для нацменьшинств языковой реформы
Скончалась бывшая жена экс-президента ЮАР Нельсона Манделы
Россия и Абхазия начали совместные военно-тактические учения
Турция наделила проект АЭС «Аккую» статусом стратегической инвестиции
Встреча Путина и Трампа в Вашингтоне: Белый дом подтвердил, что американский лидер пригласил российского президента в США
Лавров обвинил Запад в «откровенной лжи» по «делу Скрипаля»
Абдель Фаттах ас-Сиси одержал победу на президентских выборах в Египте
Путин примет участие в церемонии начала строительства АЭС «Аккую» в Турции
Медведев выступил за публикацию тарифов на жилищные услуги
Томаты и С-400: В Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана
Йог из России разбился насмерть, упав со скалы в Индии