Украинский суд арестовал российское судно «Норд»

30 Март 23:22 2018-03-30T23:22:01+03:00

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В пятницу, 30 марта, на Украине арестовали российское судно «Норд», которое 25 марта было задержано пограничниками незалежной в Азовском море. Как заявила пресс-секретарь генпрокурора соседнего государства Лариса Сарган, таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым - структуры, входящей в составе генеральной прокуратуры Украины.

«Продолжаем работу по задержанному судну «Норд», в частности, сегодня судом удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым, которым на это судно нарушителя наложен арест», - написала Сарган в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 марта государственная пограничная служба Украины задержала судно «Норд» с российским флагом, на борту которого в тот момент находились десять граждан РФ. В связи с этим крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава», а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Киева немедленно освободить всех членов экипажа российского судна.