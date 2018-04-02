Медведев выступил за публикацию тарифов на жилищные услуги
Председатель правительства Дмитрий Медведев предложил публиковать тарифы на жилищные услуги управляющих компаний.
"Надо все это обязательно публиковать, чтобы люди, которые эти услуги получают, могли сравнить. Например, в соседнем доме, который управляется другой компанией, эти услуги в полтора раза дешевле"- сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.
На мероприятии замглавы правительства Дмитрий Козак отметил, что в результате проверки выяснилось, что цены на жилищные услуги в рамках одного населенного пункта могут отличаться в десятки раз.
"Результаты этого мониторинга (цен на услуги ЖКХ по всей стране) показали, что одни и те же услуги в однотипных домах в одинаковых климатических зонах часто отличаются в десятки раз... Даже в пределах одного наследного пункта", — рассказал Козак.
Медведев поручил разработать механизм публикации таких сведений, передает РИА Новости.