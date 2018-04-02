Медведев выступил за публикацию тарифов на жилищные услуги

СЕГОДНЯ 17:53 2018-04-02T17:54:01+03:00

Замглавы правительства Дмитрий Козак отметил, что цены на жилищные услуги могут отличаться в десятки раз в рамках одного населенного пункта

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Председатель правительства Дмитрий Медведев предложил публиковать тарифы на жилищные услуги управляющих компаний.

"Надо все это обязательно публиковать, чтобы люди, которые эти услуги получают, могли сравнить. Например, в соседнем доме, который управляется другой компанией, эти услуги в полтора раза дешевле"- сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

На мероприятии замглавы правительства Дмитрий Козак отметил, что в результате проверки выяснилось, что цены на жилищные услуги в рамках одного населенного пункта могут отличаться в десятки раз.

"Результаты этого мониторинга (цен на услуги ЖКХ по всей стране) показали, что одни и те же услуги в однотипных домах в одинаковых климатических зонах часто отличаются в десятки раз... Даже в пределах одного наследного пункта", — рассказал Козак.

Медведев поручил разработать механизм публикации таких сведений, передает РИА Новости.