2018-04-02T18:21:50+03:00
В мире

Абдель Фаттах ас-Сиси одержал победу на президентских выборах в Египте

Действующего главу государства поддержали почти 22 млн избирателей или 97% проголосовавших
Денис СУХОВ
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Президент Египта Абдель Фаттах ас-СисиПрезидент Египта Абдель Фаттах ас-СисиФото: REUTERS
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Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси переизбрался на второй срок, заручившись поддержкой 97% проголосовавших граждан. Об этом свидетельствуют окончательные результаты выборов, опубликованные ЦИК республики.

Всего за ас-Сиси проголосовали 21 млн 835 тысяч 387 человек. Выборы проходили в течение трех дней с 26 по 28 марта. В президентской гонке участвовали всего два кандидата: действующий египетский лидер и глава партии «Аль-Гад» Муса Мустафа Муса. Последнего поддержали 2,92% избирателей (656,6 тысяч человек). Недействительными были признаны 7,27% бюллетеней.

Глава национальной избирательной комиссии Лашин Ибрагим отметил, что серьезных нарушений в ходе выборов не зафиксировано, за исключением случаев несвоевременного открытия участков для голосования.

Согласно египетской конституции, полномочия действующего президента истекают 2 июня. До этой даты избранного на второй срок ас-Сиси приведут к присяге перед парламентом.

Президент РФ Владимир Путин поздравил своего египетского коллегу с переизбранием 30 марта. Российский лидер подчеркнул, что Москва ценит стратегическое партнерство с Египтом.

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