Россия и Абхазия начали совместные военно-тактические учения

СЕГОДНЯ 18:50 2018-04-02T18:50:48+03:00

Россия и Абхазия проведут учения в рамках договора о стратегическом партнерстве Фото: другой источник.

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В Абхазии начались совместные российско-абхазские военные учения. Об этом сообщило Министерство обороны кавказской республики.

"Со 2 по 15 апреля 2018 года проводится совместное учение Вооруженных сил Республики Абхазия и 49-й общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации. Данное учение является этапом совместной подготовки ВС двух стран в рамках договора "О союзничестве и стратегическом партнерстве", — говорится в сообщении.

В релизе абхазского военного ведомства подчеркивается, что цель плановых учений — отработка ранее закрепленных навыков ведения ближнего боя с противником, а также проверка совместимости штабов различных уровней, а также систем управления войсками и оружием Абхазии и России.

Как уточняет ведомство, для планирования совместных действий от абхазской стороны привлекаются оперативные группы МВД, Службы государственной безопасности и МЧС Абхазии.

Договору между Абхазией и Росийской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве был подписан 24 ноября 2014 года. Документ также предусматривает модернизацию абхазских вооруженных сил при активном участии России.