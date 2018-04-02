Россия и Абхазия начали совместные военно-тактические учения
В Абхазии начались совместные российско-абхазские военные учения. Об этом сообщило Министерство обороны кавказской республики.
"Со 2 по 15 апреля 2018 года проводится совместное учение Вооруженных сил Республики Абхазия и 49-й общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации. Данное учение является этапом совместной подготовки ВС двух стран в рамках договора "О союзничестве и стратегическом партнерстве", — говорится в сообщении.
В релизе абхазского военного ведомства подчеркивается, что цель плановых учений — отработка ранее закрепленных навыков ведения ближнего боя с противником, а также проверка совместимости штабов различных уровней, а также систем управления войсками и оружием Абхазии и России.
Как уточняет ведомство, для планирования совместных действий от абхазской стороны привлекаются оперативные группы МВД, Службы государственной безопасности и МЧС Абхазии.
Договору между Абхазией и Росийской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве был подписан 24 ноября 2014 года. Документ также предусматривает модернизацию абхазских вооруженных сил при активном участии России.