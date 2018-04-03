2018-04-03T03:25:24+03:00
Общество

В США умер первый шпион времен холодной войны

Ирвинг Айзексон скончался в возрасте 102 лет
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Разведчик, адвокат Иргвинг Айзексон. Фото: скришот видеоРазведчик, адвокат Иргвинг Айзексон. Фото: скришот видео
Изменить размер текста:

Первый разведчик времен холодной войны Иргвинг Айзексон, умер в США в возрасте 102 лет. Об этом сообщил его сын Марк Айзексон.

Пожилой мужчина скончался в минувшую среду в хосписе его родного города Оберна (штат Мэн). Айзексон стал очень известен, когда вышел в отставку и издал книгу «Мемуары шпиона-любителя». В ней он представил себя как первого шпиона времен холодной войны, передает Portland Press Herald.

Иргвинг Айзексон много лет в США занимался адвокатской практикой и ушел на покой в 95 лет. Он является сооснователем юридической фирмы «Бранн и Айзексон», которая до сих пор работает.

Родился будущий разведчик в 1915 году. Он получил образование в сфере экономики и права, а после окончания Школы права Гарвардского университета около года проработал юристом и потом записался в Национальную гвардию США. Во время Второй мировой войны шпионил в Великобритании на Управление стратегических служб (OSS), на базе которого впоследствии было создано ЦРУ.

После войны он перебрался в ГДР, где встретил свою будущую жену Джудит Магиар. Девушка пережила ужасы концлагеря «Освенцим». Супруга Айзексона скончалась три года назад в возрасте 90 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В пригороде Торонто в крупном ДТП со спорткарами погибла женщина
Пользователи Интернета сообщили о проблемах в работе YouTube
Российские дипломаты в США посетили Константина Ярошенко в тюрьме
В Греции совершено покушение на двух сотрудников посольства Ирана
Скончался создатель сериала «Коломбо» Стивен Бочко
Ракета Falcon 9 с кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал
Из Восточной Гуты по гуманитарном коридорам вышли более 154 тысяч человек
Турция выдала «Росатому» разрешение на строительство первого блока АЭС «Аккую»
В столкновениях в секторе Газа погибли 18 палестинцев
Mail.Ru Group разрешила кредиторам анализировать профили пользователей «Вконтакте»
США готовят новые пошлины на китайские товары
Следователи обнаружили высоковольтную проводку в батутном зале ТЦ «Зимняя вишня»
Путин обсудил Сирию и Ближний Восток с президентом Египта
«Газпром» зарезервировал полную сумму штрафа по транзитному контракту с «Нафтогазом»