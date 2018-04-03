В США умер первый шпион времен холодной войны

СЕГОДНЯ 03:25 2018-04-03T03:25:24+03:00

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Первый разведчик времен холодной войны Иргвинг Айзексон, умер в США в возрасте 102 лет. Об этом сообщил его сын Марк Айзексон.

Пожилой мужчина скончался в минувшую среду в хосписе его родного города Оберна (штат Мэн). Айзексон стал очень известен, когда вышел в отставку и издал книгу «Мемуары шпиона-любителя». В ней он представил себя как первого шпиона времен холодной войны, передает Portland Press Herald.

Иргвинг Айзексон много лет в США занимался адвокатской практикой и ушел на покой в 95 лет. Он является сооснователем юридической фирмы «Бранн и Айзексон», которая до сих пор работает.

Родился будущий разведчик в 1915 году. Он получил образование в сфере экономики и права, а после окончания Школы права Гарвардского университета около года проработал юристом и потом записался в Национальную гвардию США. Во время Второй мировой войны шпионил в Великобритании на Управление стратегических служб (OSS), на базе которого впоследствии было создано ЦРУ.

После войны он перебрался в ГДР, где встретил свою будущую жену Джудит Магиар. Девушка пережила ужасы концлагеря «Освенцим». Супруга Айзексона скончалась три года назад в возрасте 90 лет.