Россия может временно запретить ввоз картофеля из Белоруссии

СЕГОДНЯ 06:51 2018-04-03T06:51:57+03:00

В партиях белорусской картошки нашли корнеплоды из Египта Фото: Дмитрий БРУШКО

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Иморт картофеля из Белоруссии в Россию может быть ограничен. Об этом сообщает Россельхознадзор.

В ведомстве отметили, что в партии белорусского корнеплода весом 18 тонн был найден картофель египетского происхождения.

«В целях недопущения ввоза на территорию Российской Федерации небезопасной продукции с карантинными для России объектами, груз будет возвращен в Республику Беларусь под контролем Инспекции, для передачи в соответствующие органы и принятия необходимых мер к нарушителям», - говорится на сайте контролирующего органа.

Россельхознадзор пообещал, что в случае повторения подобных инцидентов служба ветеринарного и фитосанитарного контроля введет временные ограничения на поставки картофеля, выращенного в Белоруссии или сопровождаемого белорусскими фитосанитарными сертификатами.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Россельзознадзор временно ограничил ввоз картофеля из Египта. Решение было принято после выявления в партиях египетских овощей возбудителя бурой бактериальной гнили картофеля.