Трамп пожаловался на демократов, которые мешают формированию его команды
Президент США Дональд Трамп в очередной раз пожаловался на демократов в американском Сенате Конгресса, которые тормозят процесс утверждения предложенных им кандидатов на посты в администрации, таким образом препятствуя формированию его команды.
"39% выдвинутых мною кандидатур, в том числе на дипломатические посты в зарубежные страны, до сих пор не утверждены из-за препятствий и задержек со стороны демократов. При таких темпах потребуется более 7 лет прежде, чем мне позволят приступить к работе с этими замечательными людьми. Никогда раньше такого не было. Позор!" - написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.
Напомним, что Трамп заговорил о попытках Демократической партии США препятствовать формированию новой американской администрации еще в феврале прошлого года.
Кроме того, в Нижней палате Конгресса не раз звучало предложение об объявлении импичмента американскому президенту. Его обвиняли в создании "помех правосудию" и злоупотреблении властью, передает сайт kp.ru.