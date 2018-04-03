Двоих москвичей арестовали по подозрению в финансировании исламистов

СЕГОДНЯ 09:52 2018-04-03T09:52:49+03:00

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Следственным комитетом России начато уголовное производство в отношении двух жителей Москвы. Их подозревают в финансировании ИГ( террористическая группировка, запрещена в РФ). Об этом 3 марта сообщила пресс-служба ведомства.

«36-летний и 31-летний обвиняемые систематически переводили денежные средства на расчётные счета участников запрещённой международной террористической организации «Исламское государство», — приводится в сообщении ведомства на официальном Telegram-канале.

Сообщается, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и вынес решение арестовать обоих фигурантов на два месяца на время проведения необходимых следственных действий.

В Следственном комитете России отметили, что в ходе расследования направлены запросы о правовой помощи в ряд стран с целью получения интересующей информации. У следователей имеются данные, что у задержанных могли быть сообщники за границей, которые являлись посредниками при перечислении финансовой наличности боевикам.