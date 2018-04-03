Глава ЦИК вручила Путину удостоверение президента на новый срок полномочий

СЕГОДНЯ 10:25 2018-04-03T10:29:41+03:00

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Распределитель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента на новый срок полномочий.

"Владимир Владимирович, хотела вас поздравить с выборами, убедительной чистой победой, и вручить удостоверение", - сказала Памфилова Путину на встрече в Кремле.

В свою очередь, глава государства назвал прошедшие выборы самыми чистыми и прозрачными за всю историю России.

"Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны. В этом, безусловно, и ваша личная заслуга, и заслуга членов всех избирательных комиссий, которые работали на территории Российской Федерации", - заявил Путин.

Он также выразил благодарность ЦИК за высокий уровень организации работы.

"Элла Александровна, спасибо вам большое. Хочу поблагодарить всех ваших коллег, которые работали в ходе избирательной кампании. Это была большая общенациональная работа, очень важная для страны", - отметил Путин.

По его словам, работа была проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне, передает пресс-служба Кремля.

Напомним, выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года.