Глава ЦИК вручила Путину удостоверение президента на новый срок полномочий
Распределитель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента на новый срок полномочий.
"Владимир Владимирович, хотела вас поздравить с выборами, убедительной чистой победой, и вручить удостоверение", - сказала Памфилова Путину на встрече в Кремле.
В свою очередь, глава государства назвал прошедшие выборы самыми чистыми и прозрачными за всю историю России.
"Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны. В этом, безусловно, и ваша личная заслуга, и заслуга членов всех избирательных комиссий, которые работали на территории Российской Федерации", - заявил Путин.
Он также выразил благодарность ЦИК за высокий уровень организации работы.
"Элла Александровна, спасибо вам большое. Хочу поблагодарить всех ваших коллег, которые работали в ходе избирательной кампании. Это была большая общенациональная работа, очень важная для страны", - отметил Путин.
По его словам, работа была проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне, передает пресс-служба Кремля.
Напомним, выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года.