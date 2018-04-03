2018-04-03T11:55:20+03:00
Экономика

ВЭБ решил не повышать пенсионный возраст в России

ВЭБ решил не повышать пенсионный возраст в России
Екатерина БОЛГОВА
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ВЭБ передумал повышать пенсионный возраст в РоссииВЭБ передумал повышать пенсионный возраст в РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Внешэкономбанк (ВЭБ) скорректировал свой «Прогноз экономического развития России на 2018-2021 годы», убрав оттуда упоминание о повышении пенсионного возраста.

Как сообщил Институт исследований и экспертизы ВЭБ, разработавший документ, в настоящее время изучаются разные варианты пенсионной реформы, но все они могут быть реализованы не раньше 2020 года. Отмечается, что эти сценарии не могут влиять на экономический прогноз в среднесрочном периоде.

«Мы скорректировали комментарий к нашему прогнозу до 2021 года, убрав упоминание об изменении пенсионного возраста», — сообщили в институте.

Напомним, ВЭБ ранее опубликовал прогноз экономического развития России на 2018-2021 годы, где сообщалось, что с 2020 года начнется постепенное повышение пенсионного возраста. «Ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода в год) увеличение пенсионного возраста», — говорилось в докладе.

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