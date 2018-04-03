2018-04-03T12:39:10+03:00
Звезды

Новые серии «Простоквашино»: «Союзмультфильм» показал первый эпизод мультфильма

Новую серию «Простоквашино» представили 3 апреля
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Вышел новый эпизод мультсериала про "Простоквашино"Вышел новый эпизод мультсериала про "Простоквашино"
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Киностудия «Союзмультфильм» выпустила новую серию «Простоквашено». Первый эпизод под название «Возвращение в Простоквашино. Часть 1» посвящен Олегу Табакову, скончавшемуся 12 марта.

Первый мультфильм из серии длится шесть с половиной минут. В нем Дядя Федор получают тревожное письмо из Простоквашино. В письме кот Матроскин и пес Шарик сообщают мальчику, что в их доме поселился неприятель. Неприятелем оказывается грызун. Вместе с маленькой сестрой Верой Павловной Дядя Федор отправляется на помощь друзьям.

Советский и российский писатель, автор сценария мультфильма «Простоквашино» Эдуард Успенский уже прокомментировал появление продолжения мультсетиала.

«Права им не принадлежат и принадлежать не будут. Пытаются изобразить, что имеют их и возможность действовать. Обязательно буду подавать в суд. Юристы готовят, как только будет возможность — история будет развёрнута», — заявил писатель RT.

Крме того Успенский добавил, что не стал смотреть новый мультфильм.

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