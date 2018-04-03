Замглавы Минпромторга: РФ прорабатывает ответ на стальные пошлины США

СЕГОДНЯ 12:53 2018-04-03T12:53:15+03:00

По словам Виктора Евтухова, после переговоров с Вашингтоном Москва обратится в суд Всемирной торговой организации

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Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что Россия начала разработку ответа на стальные пошлины США.

Напомним, 23 марта в США ввели пошлину на импорт стали в размере 25% и пошлину на импорт алюминия в размере 10%. После чего некоторые страны, в том числе и Россия, пообещали обратиться в суд Всемирной торговой организации (ВТО).

"Оцифровать, какие могут быть ответные меры, конечно, такое поручение есть", - сказал Евтухов во вторник, 3 апреля.

Он отметил, что ответные меры будут разработаны в короткие сроки, а после переговоров с Вашингтоном Москва обратится в суд ВТО.

Он отметил, что в случае принятия решения о вводе пошлин меры должны быть значительными, а не "как из пушки по воробьям", передает ТАСС.

Напомним, в настоящее время отсрочка введения пошлин до 1 мая отсрочка действует для Канады, Мексики, стран Евросоюза, Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи.