Госдума приняла заявление о недопустимости запрета Латвией обучения на русском языке

СЕГОДНЯ 13:09 2018-04-03T13:11:02+03:00

В Госдуме предложили ввести санкции против Латвии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Депутаты Госдумы приняли заявление о недопустимости запрета в Латвии обучения в школах на языках национальных меньшинств. Также они предложили ввести против Риги санкции.

По мнению парламентариев, действия руководства Латвии нарушают права русскоязычных граждан и должны повлечь ограничения, предусмотренные законом "О специальных экономических мерах". Речь идет о запрете финансовых операций, изменении таможенных пошлин, ограничении туризма и международных торговых соглашений.

Также в Госдуме отметили, что Латвия является членом Европейского союза и Совета Европы и не соблюдает принципы, которым следует большинство цивилизованных стран.

Депутаты предложили направить принятое Госдумой заявление в правительство, ООН, парламентские ассамблеи ОДКБ и ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также в парламенты стран Совета Европы и Латвии, передает РИА Новости.