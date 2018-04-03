Госдума приняла заявление о недопустимости запрета Латвией обучения на русском языке
Депутаты Госдумы приняли заявление о недопустимости запрета в Латвии обучения в школах на языках национальных меньшинств. Также они предложили ввести против Риги санкции.
По мнению парламентариев, действия руководства Латвии нарушают права русскоязычных граждан и должны повлечь ограничения, предусмотренные законом "О специальных экономических мерах". Речь идет о запрете финансовых операций, изменении таможенных пошлин, ограничении туризма и международных торговых соглашений.
Также в Госдуме отметили, что Латвия является членом Европейского союза и Совета Европы и не соблюдает принципы, которым следует большинство цивилизованных стран.
Депутаты предложили направить принятое Госдумой заявление в правительство, ООН, парламентские ассамблеи ОДКБ и ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также в парламенты стран Совета Европы и Латвии, передает РИА Новости.