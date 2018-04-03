2018-04-03T19:40:03+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

СК попросил откликнуться свидетелей начала пожара в "Зимней вишне"

В ведомстве полагают, что это поможет восстановить более точную картину произошедшего в Кемерове [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Пожар в Кемерове унес жизни 64 человекПожар в Кемерове унес жизни 64 человекФото: REUTERS
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В Следственном комитете России попросили очевидцев трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" обратиться в ведомство и дать показания. Соответствующее обращение к гражданам, оказавшимся на месте происшествия в момент пожара. Опубликовано на Telegram-канале СК.

"Следственная группа устанавливает личности и местонахождение граждан, которые 25 марта 2018 года находились в непосредственной близости к очагу возгорания в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Граждан, являющихся свидетелями начала возгорания в ТРЦ "Зимняя вишня", просят звонить по телефону: 8-923-630-9006", - сообщает СК.

В ведомстве отметили, что запечатленные на записях с камер видеонаблюдения горожане могут обладать очень ценными сведениями для следствия и способны воссоздать более точную картину произошедшего.

Видео начала пожара в ТЦ "Зимняя вишня".Густой едкий дым за считанные минуты заволок весь четвертый и частично третий и второй этажи

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате ЧП погибло 64 человека, среди которых 41 ребенок. Следствие рассмотривает несколько версий возникновения возгорания, среди которых поджог и неисправность электропроводки.

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