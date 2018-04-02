Поджог или преступная халатность: что стало известно о трагедии в Кемерово за неделю после пожара в «Зимней вишне»

СЕГОДНЯ 01:05 2018-04-02T01:24:28+03:00

Как горел торговый комплекс в Кемерово. Режим ЧС ввели в Кемеровской области из-за пожара в торговом центре

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25 марта 2018 года войдет в новейшую российскую историю как черный день. Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» унес 64 жизни. Это второй по количеству жертв пожар в нашей стране с начала XXI века, уступая только ЧП в пермском ресторане «Хромая лошадь», где было 156 погибших. «Комсомольская правда» собрала в одном месте все, что стало известно об этой трагедии.

Как все начиналось

Возгорание произошло ровно в четыре часа дня по местному времени (в Москве в это время был полдень). В воскресный день в торговом центре находились сотни людей. Многие пришли семьями, с детьми. Пожар начался на последнем, четвертом этаже здания, в детской игровой зоне. Здесь находился бассейн с мягкими поролоновыми кубиками, куда с разбегу могли прыгнуть дети. От искры эти материалы легко воспламенились, и огонь стал сразу распространяться по зданию, а густой едкий дым за считанные минуты заволок весь четвертый и частично третий и второй этажи.

Видео начала пожара в ТЦ "Зимняя вишня".Густой едкий дым за считанные минуты заволок весь четвертый и частично третий и второй этажи

Первыми пожар увидели аниматоры, работавшие в игровой комнате, которые начали экстренно выводить из помещения детей. Билетеры кинотеатра, который находился на четвертом этаже в десятке метров от очага пожара, побежали предупреждать зрителей. В частности, кассир Наталья Наймушина вывела около 180 зрителей из большого кинозала, где в этот момент показывали фильм «Тихоокеанский рубеж 2». Достаточно быстро стали выходить зрители из первого малого зала, где показывали мультфильм «Кролик Питер».

А вот посетители второго малого кинозала, где шел мультфильм «Шерлок Гномс», по всей видимости, узнали о пожаре лишь спустя несколько минут после его начала. На видеозаписях с внутренних камер видно, что работница кинотеатра только распахивает на бегу дверь в этот кинозал, но не сообщает зрителям о ЧП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/645404" frameborder="0"></iframe> Игорь Востриков опубликовал кадры начала возгорания в ТЦ.Кемеровчанин, потерявший всю семью в результате трагедии в ТЦ, опубликовал кадры начала возгорания

Сигнал о пожаре поступил на пульт в МЧС в 16.04, через четыре минуты после возгорания, и в 16.08 первая пожарная машина подъехала к торговому центру. В этот момент на первом этаже здания еще оставались некоторые посетители, которые снимали происходящее на телефон. Но представители администрации и охраны ТЦ не встретили пожарных у входа в здание и не дали информацию, сколько еще человек находятся внутри, где начался пожар и какие открыты входы.

5 «А» класс погиб при пожаре в Кемерово почти в полном составеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Первая скупая информация о пожаре в социальных сетях появилась в 16.14. Федеральные СМИ дали первые сообщения о ЧП примерно через час, когда спасти внутри уже было никого не возможно.

Почему оказалось столько жертв

Большинство погибших в момент пожара как раз находились во втором малом кинозале, где смотрели «Шерлока Гномс». В коридор они попытались выйти только после того, как мультфильм закончился, но увидели лишь густую стену дыму, в котором было невозможно дышать. После этого взрослые (по некоторым сведениям, инициатива принадлежала Михаилу Трусову) решили отступить обратно в кинозал, запереть дверь изнутри, заткнуть щели и дожидаться прихода спасателей. Забаррикадировались порядка 40 человек. Почти все из них в этот момент начали звонить своим близким, говорить, что они заперты в кинотеатре, и просить вызвать пожарных.

В окруженном огнем кинозале люди продержались около 15 минут, после чего начали терять сознание от угарного газа. В этот момент один из находящихся в зале людей Михаил Трусов попытался прорваться через дымовую завесу в запасной выход, который к тому моменту посетители взломали самостоятельно (изначально он был закрыт). Пройдя несколько метров, он упал и потерял сознание. Через несколько минут его нашла разведка газодымозащитной службы и вытащила на улицу. Трусов стал единственным выжившим во втором малом кинозале.

Большинство погибших в момент пожара как раз находились во втором малом кинозалеФото: Кирилл ЧАЩИН

Очевидно, что роковым обстоятельством для почти четырех десятков людей из кинозала стала неработающая пожарная сигнализация, из-за чего о произошедшем ЧП они узнали тогда, когда эвакуация была практически невозможна.

Среди погибших были и другие посетители торгового центра. Это, например, подруги Татьяна Дарсалия и Наталья Селезень. Они отправили своих 14-летних дочерей в безопасную зону, а потом стали помогать выбраться с четвертого этажа другим детям. Выходить из торгового центра они начали одними из последних, но добежать до выхода не успели. Их тела нашли на втором этаже здания.

Мама Олеся, папа Евгений и дочка Ксения погибли в «Зимней вишне». Выжил только 11-летний СережаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Погибли также супружеская чета Олеся и Евгений Москаленко и их маленькая дочь Ксения. Они пришли в торговый центр, чтобы купить шапку, и в момент пожара не нашли выход. Перед гибелью отец семейства уговорил своего сына 11-летнего Сережу Москаленко выпрыгнуть с четвертого этажа. При падении ребенок получил тяжелые травмы, но выжил и через несколько дней пришел в сознание.

Как проходила эвакуация

В первые минуты пожара из «Зимней вишни» смогли эвакуироваться сотни людей. Почти сразу стало известно о грубейших нарушениях противопожарной безопасности, которые были в торговом центре. Так, противопожарная система не работала с 19 марта, а все до единого эвакуационные выходы были закрыты на замок.

Сигнал о пожаре поступил на пульт в МЧС в 16.04, через четыре минуты первая пожарная машина подъехала к торговому центруФото: Кирилл ЧАЩИН

Весь огромный поток людей устремился на улицу всего по двум лестницам, где образовалась серьезная давка. Сообщалось, что, как минимум, одна девочка-подросток получила переломы, после того, как упала на лестнице. Вместе с тем паники среди посетителей почти не наблюдалось, многие из них позже поняли всю серьезность ситуации только из выпусков новостей.

После прибытия спасатели смогли эвакуировать 13 человек с крыши торгового центра — это были посетители бассейна, который смогли найти выход только наверх. Еще удалось спасти одного посетителя кинотеатра Михаила Трусова (см. выше) и одну женщину, которая оказалась заблокированной в лифте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/645177" frameborder="0"></iframe> Видео спасения людей из горящего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.Пожарные спасли 15 жизней в горящей "Зимней вишне"

Что стало причиной возгорания

Непосредственную причину, вызвавшую воспламенение поролона в детской комнате, еще устанавливают следователи. По прозвучавшим в прессе неофициальным данным, очаг возгорания находился между третьим и четвертым этажом, где проходят коммуникации. Это подтверждает версию короткого замыкания в электропроводке.

По другой версии — пожар мог начаться после умышленного поджога. На этом настаивает, например, управляющая торговым центром Надежда Судденок. Женщина уверена, что подростковые банды таким образом отомстили работникам за то, что они жестко выгоняли их из «Зимней вишни».

Противопожарная система в "Зимней вишне" не работала с 19 марта, а все до единого эвакуационные выходы были закрыты на замокФото: Кирилл ЧАЩИН

Как появились ложные слухи о 300 погибших

На следующий день после трагедии по Кемерову с быстротой молнии стали распространяться слухи о том, что число погибших в пожаре занижено и, на самом деле, жертв около четырехсот. На следующий день эта информация была озвучена на митинге в центре Кемерова инициативной группой родственников жертв пожара и, в частности, бизнесменом Игорем Востриковым, который потерял в сгоревшем кинозале трех детей, жену и сестру. В качестве подтверждения кемеровчане предоставляли анонимные аудиозаписи, на которых работники МЧС и «скорой» якобы обсуждают реальное число погибших.

Источником фейковых слухов оказался украинский пранкер Никита Востриков (псевдоним Евгений Вольнов), который, по его словам, ведет информационную войну против России. В день трагедии он устроил издевательскую трансляцию в Интернете, где за деньги выполнял пожелания своих подписчиков, в том числе звонки в Кемерово. Среди прочего Вольнов, представляясь сотрудником МЧС, звонил в кемеровские морги и похоронные агентства и «вбрасывал» информацию о 300 трупах.

Игорь Востриков в пожаре потерял всю свою семьюФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

После того как Игорь Востриков и другие члены инициативной группы ознакомились с видеозаписями с камер наблюдения, они согласились с официально озвученным числом погибших и призвали скорбящих россиян не идти на поводу у «майданщиков».

Кто оказался на скамье подсудимых

По состоянию на 2 апреля уголовные дела после кемеровского пожара заведены на семерых человек.

Сергей Антюшин, охранник ТЦ «Зимняя Вишня», который предположительно отключил сигнализацию из-за ее ложного срабатывания.

Юлия Богданова, генеральный директор «Кемеровского кондитерского комбината», компании-владельца ТЦ «Зимняя вишня». По версии следствия, она знала о неработающей противопожарной системе и не предприняла мер по исправлению ситуации.

Танзиля Комкова, экс-руководитель управления Госстронадзора по Кемеровской области. По версии следствия, она закрыла глаза на незаконную переделку кондитерской фабрики в торговый центр по просьбе своего сына, дружившего с владельцами ТЦ.

Александр Никитин, электромонтер компании «Системный интегратор», которая занималась системой безопасности в торговом центре.

Игорь Полозиненко, руководитель компании «Системный интегратор», которая занималась системой безопасности в торговом центре.

Надежда Судденок, управляющая ТЦ «Зимняя вишня», оказалась на скамье подсудимыхФото: Кирилл ЧАЩИН

Надежда Судденок, управляющая ТЦ «Зимняя вишня».

Георгий Соболев, технический директор «Кемеровского кондитерского комбината».

Кроме того, в отношении украинского пранкера Евгения Вольнова Следственный комитет заочно возбудил уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти или вражды».

Также следователи ждут на допрос владельца «Кемеровского кондитерского комбината», инвестора торгового центра «Зимняя вишня» и владельца брендов сухариков «Кириешки» Дениса Штенгелова. Миллиардер проживает в Австралии и пока в Россию не приехал.

Как отреагировали власти

После того, как стало известно о трагедии, президент Владимир Путин изменил свой график и рано утром 27 марта прибыл в Кемерово. На месте глава государства возложил цветы к народному мемориалу у торгового центра, встретился с инициативной группой горожан и провел совещание по вопросу оказания помощи семьям погибших и пострадавших.

- Работает следственная группа, сто человек. Они пройдут по всей цепочке. Начиная от тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто не нажал на кнопку. Разберутся во всем, - пообещал кемеровчанам Владимир Путин.

Президент объявил 28 марта днем общенационального траура. В Кемеровской области траурные мероприятия длились три дня. Некоторые российские регионы объявили и продлили траур по собственной инициативе.

1 апреля губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал прошение об отставке, заявив в видеообращении к жителям, что «морально нельзя работать губернатором с таким тяжелейшим грузом». Исполняющим обязанности главы региона в тот же день был назначен вице-губернатор Сергей Цивилев — в день митинга он, стоя на коленях, извинился перед жителями Кемерова за произошедшую трагедию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/645378" frameborder="0"></iframe> Аман Тулеев ушел в отставку.В воскресенье, 1 апреля, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев официально подал прошение об отставке. На своем посту он находился с 1997 года. Тулеев уходит в отставку после того, как в Кемерово произошел пожар в ТРЦ "Зимняя вишня", в котором погибли 64 человека. В своем специальном видеообращении глава Кемеровской области пояснил причины ухода

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