Лукашенко о коррупции: лучше быть нищим на свободе, чем богатым в тюрьме

СЕГОДНЯ 17:06 2018-04-03T17:06:53+03:00

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Лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко предупредил руководителей всех уровней о том, что наказание за коррупционные преступления неизбежно. По словам Лукашенко, все находятся на глазах у людей, поэтому вычислить коррупционеров не составит труда. Об этом президент заявил на семинаре-совещании, посвященном развитию сельского хозяйства и аграрной отрасли.

«Смотрите, мужики. Лучше нищим, но на свободе. Чем богатым там (в заключении - КП). Все на глазах у людей. Не думайте, что сложно вас вычислить и никто знать не будет», - цитирует Лукашенко белорусское новостное агентство «Белта».

Лидер Белоруссии заверил, что ему докладывают о коррупции, хищениях и прочих вопросах, связанных с руководителями: начиная с председателя райисполкома и заканчивая министром. «Уже люди стонут в некоторых районах», - заметил Лукашенко. Жители таких районов сообщают, что полезных плодов деятельность их руководства не несет, зато чиновники имеют бани и обеспечивают себя и своих детей жильем.

В феврале 2018 года Лукашенко уволил министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича и министра спорта и туризма Александра Шамко, которых уличили в коррупции.