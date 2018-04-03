2018-04-03T18:14:52+03:00
Наука

Ученые сообщили об останках двухметрового четырехглазого ящера

Земноводное является родственным варану видом, которому почти 50 млн лет
Алексей КАРЕЛИН
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Предок варана имел теменные глаза.Предок варана имел теменные глаза.Фото: EAST NEWS
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Американские ученые нашли вторую пару глаз у останков доисторического варана, найденных в 1871 году в штате Вайоминг. Особое строение черепа заметили после того, как просветили останки рентгеном и сделали компьютерную томографию.

Предположительный возраст ящера, названного Saniwa ensidens, переваливает за 49 млн лет, его длина достигала до двух метров. Как ящер использовал теменные глаза, неизвестно. Они могли отвечать за ориентацию в пространстве по магнитному полю или менять суточную концентрацию мелатонина в зависимости от освещения, предполагают ученые.

«Теменные глаза иногда встречаются у некоторых бесчелюстных, рыб и земноводных», - говорят исследователи. Такие глаза не связаны с мышцами, не имеют век и являются железами внутренней секреции. Гены, связанные с развитием псевдоглаз, сохранились в ДНК современных ящеров и проявляются в виде «третьих глаз», пишет «Ридус».

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