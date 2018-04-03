Британский боксер спас семь человек после смерти

СЕГОДНЯ 18:31 2018-04-03T18:31:49+03:00

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Британский боксер Скотт Вестгарт спас семерых человек после своей смерти. Мать спортсмена разрешила врачам использовать его органы в качестве донорских.

Как сообщается в Twitter-аккаунте The Boxing Post, мать Вестгарта рассказала об этом журналистам. Боксер умер в возрасте 31 года после боя с соотечественником Деком Спелманом в конце февраля. В ходе поединка оба соперника побывали в нокдауне. Вестгарт одержал победу по решению арбитра, но позже почувствовал себя плохо. Он с трудом добрался до раздевалки, а потом был доставлен в больницу. Но спасти его врачам не удалось. портсмен скончался через некоторое время не приходя в сознание. Медики установили, что причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.

Органы Вестгарта спасли жизни семи пациентов, нуждающихся в пересадке.