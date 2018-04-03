2018-04-03T18:31:49+03:00
Общество

Британский боксер спас семь человек после смерти

Мать спортсмена разрешила врачам использовать его органы в качестве донорских
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Британский боксер Скотт Вестгарт. Фото: The Boxing Post/TwitterБританский боксер Скотт Вестгарт. Фото: The Boxing Post/Twitter
Изменить размер текста:

Британский боксер Скотт Вестгарт спас семерых человек после своей смерти. Мать спортсмена разрешила врачам использовать его органы в качестве донорских.

Как сообщается в Twitter-аккаунте The Boxing Post, мать Вестгарта рассказала об этом журналистам. Боксер умер в возрасте 31 года после боя с соотечественником Деком Спелманом в конце февраля. В ходе поединка оба соперника побывали в нокдауне. Вестгарт одержал победу по решению арбитра, но позже почувствовал себя плохо. Он с трудом добрался до раздевалки, а потом был доставлен в больницу. Но спасти его врачам не удалось. портсмен скончался через некоторое время не приходя в сознание. Медики установили, что причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.

Органы Вестгарта спасли жизни семи пациентов, нуждающихся в пересадке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МИД Украины призывает ЕС и США противодействовать реализации «Северного потока-2»
МИД Украины рассказал о том, как пытается противодействовать "Северному потоку-2"
СК попросил откликнуться свидетелей начала пожара в "Зимней вишне"
СМИ: Китай получил первый полковой комплект зенитно-ракетных систем С-400
СМИ: Супруг королевы Великобритании Елизаветы II госпитализирован
Жители Германии недовольны осложнившимися отношениями между Россией и странами Запада
Полицейские России и Южной Кореи обменяются стажерами
Британские химики не смогли установить, в какой стране был произведен газ, которым отравили Скрипаля
Шойгу обсудил с главой Минобороны Сербии поставки российской военной техники
Большая кольцевая линия Московского метрополитена перевезла за месяц 1,5 млн пассажиров
В китайском приложении для Android обнаружили вирус, ворующий данные мессенджеров
В Германии столкнулись два поезда, пострадали больше 20 человек
Ученые сообщили об останках двухметрового четырехглазого ящера
Путин разрешил определять степень опьянения автомобилистов по анализу крови