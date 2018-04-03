2018-04-03T19:00:04+03:00
В мире

Жители Германии недовольны осложнившимися отношениями между Россией и странами Запада

Натянутые отношения между Москвой и Европой беспокоят немцев намного больше, чем наплыв беженцев и миграционный кризис
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Наплыв мигрантов волнует немцев нынче меньше, чем кризис между Москвой и ЕвропойНаплыв мигрантов волнует немцев нынче меньше, чем кризис между Москвой и ЕвропойФото: REUTERS
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Жители Германии считают недопустимым конфронтацию с Россией. Проведенный накануне опрос показал, что порядка 44% немецких граждан обеспокоены обострением отношений между Западом и Москвой, и считают, что сторонам давно пора садиться за стол переговоров и начинать диалог.

В конце марта немецкий институт изучения общественного мнения Emnid решил провести замер общественного мнения и выяснить, что жителей Германии больше всего беспокоит во внешней политике. Оказалось, что подавляющая часть немецких обывателей обеспокоена именно крутым пике между Европой и Россией, с обоюдной высылкой дипломатов.

Как оказалось, на второй план ушла даже такая животрепещущая для немцев тема, как миграционный кризис в странах Европы, с наплывом многочисленных беженцев из стран Африки и Ближнего Востока.

Отмечается, что опрос проводился с 26 по 29 марта 2018 года, в нем приняли участие более двух тысяч человек. Погрешность составляет около 2,5%.

В середине марта между странами Запада и Россией разразился грандиозных дипломатический кризис. Виной тому стали события в британском городке Солсбери. В общей сложности, Москва и западные страны объявили персонами нон-грата более трех сотен дипломатических работников.

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