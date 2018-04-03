СМИ: Супруг королевы Великобритании Елизаветы II госпитализирован

СЕГОДНЯ 19:09 2018-04-03T19:09:31+03:00

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Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филип помещен в госпиталь имени короля Эдуарда VII в Лондоне. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным агентства Press Association со ссылкой на Букингемский дворец, герцогу Эдинбургскому предстоит плановая хирургическая операция на бедре, которую проведут в грядущую среду.

Отметим, в британских СМИ часто появляются сообщения о резком ухудшении здоровья 96-летнего Филипа, а в августе 2017 года газета The Telegraph ошибочно сообщила о смерти герцога Эдинбургского, опубликовав материал, приготовленный заранее на случай его кончины.

Как сообшал ранее сайт «КП», с осени прошлого года принц Филип отказался от участия в публичных и официальных мероприятиях, ограничив свою активность сотрудничеством с благотворительными организациями.