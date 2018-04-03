2018-04-03T19:09:31+03:00
В мире

СМИ: Супруг королевы Великобритании Елизаветы II госпитализирован

Герцогу Эдинбургскому Филипу предстоит плановая хирургическая операция на бедре
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
СМИ: Супруг королевы Великобритании Елизаветы II госпитализированСМИ: Супруг королевы Великобритании Елизаветы II госпитализированФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филип помещен в госпиталь имени короля Эдуарда VII в Лондоне. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным агентства Press Association со ссылкой на Букингемский дворец, герцогу Эдинбургскому предстоит плановая хирургическая операция на бедре, которую проведут в грядущую среду.

Отметим, в британских СМИ часто появляются сообщения о резком ухудшении здоровья 96-летнего Филипа, а в августе 2017 года газета The Telegraph ошибочно сообщила о смерти герцога Эдинбургского, опубликовав материал, приготовленный заранее на случай его кончины.

Как сообшал ранее сайт «КП», с осени прошлого года принц Филип отказался от участия в публичных и официальных мероприятиях, ограничив свою активность сотрудничеством с благотворительными организациями.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МИД Украины призывает ЕС и США противодействовать реализации «Северного потока-2»
МИД Украины рассказал о том, как пытается противодействовать "Северному потоку-2"
СК попросил откликнуться свидетелей начала пожара в "Зимней вишне"
СМИ: Китай получил первый полковой комплект зенитно-ракетных систем С-400
Жители Германии недовольны осложнившимися отношениями между Россией и странами Запада
Полицейские России и Южной Кореи обменяются стажерами
Британские химики не смогли установить, в какой стране был произведен газ, которым отравили Скрипаля
Шойгу обсудил с главой Минобороны Сербии поставки российской военной техники
Большая кольцевая линия Московского метрополитена перевезла за месяц 1,5 млн пассажиров
Британский боксер спас семь человек после смерти
В китайском приложении для Android обнаружили вирус, ворующий данные мессенджеров
В Германии столкнулись два поезда, пострадали больше 20 человек
Ученые сообщили об останках двухметрового четырехглазого ящера
Путин разрешил определять степень опьянения автомобилистов по анализу крови