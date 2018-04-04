Открывшая стрельбу в штаб-квартире YouTube женщина погибла

СЕГОДНЯ 01:03 2018-04-04T01:03:08+03:00

В больницы поступило не менее пяти пострадавших

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Стрельбу в штаб-квартире YouTube в Калифорнии открыла женщина в черном платке. По данным очевидцев, она проникла в здание с черного входа. Она успела выпустить не менее 20 пуль. Полиция сообщает, что подозреваемая мертва.

Число пострадавших в СМИ разнится. Так телеканал NBC передал, что не менее восьми человек госпитализированы с места событий, а телекомпания АВС передает о пяти пострадавших. Раненых доставили в больницу Станфорда (штат Калифорния). Их состояние неизвестно.

Полиция пока не делала официального заявления о происшествии.

Ранее сайт kp.ru писал, что в головном офисе компании YouTube произошла стрельба. Людей эвакуировали из здания. В момент нападения внутри могло находиться до 1700 сотрудников. Очевидцы отмечали, что не видели, кто стрелял. До прихода полиции многие забаррикодировались в своих кабинетах.