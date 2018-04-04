Трамп подтвердил планы вывода американских войск из Сирии

СЕГОДНЯ 01:24 2018-04-04T01:24:46+03:00

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Президент США Дональд Трамп планирует как можно скорее вывести американских военнослужащих из Сирии. Глава государства подтвердил свои намерения во вторник.

«Я хочу уйти оттуда, я хочу вернуть солдат домой, я хочу начать восстанавливать нашу страну», - сказал он на совместной пресс-конференции в Белом доме с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии.

Трамп подчеркнул, что главной миссией США в Сирии являлась борьба с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), и эта задача, практически, выполнена. Поэтому решение о выводе будет принято очень быстро при взаимодействии с другими странами в регионе.

Он напомнил, что за последние 17 лет США потратили на Ближнем Востоке семь триллионов долларов, получив взамен лишь «Смерти и разрушения». Сейчас в Сирии около двух тысяч американских военнослужащих, передает ТАСС.

«Время пришло. Мы действовали очень успешно против ИГ, мы можем превзойти кого угодно в военном плане, но иногда приходит время вернуться домой, и мы очень серьезно думаем об этом», - подытожил американский лидер.