Трамп подтвердил планы вывода американских войск из Сирии
Президент США Дональд Трамп планирует как можно скорее вывести американских военнослужащих из Сирии. Глава государства подтвердил свои намерения во вторник.
«Я хочу уйти оттуда, я хочу вернуть солдат домой, я хочу начать восстанавливать нашу страну», - сказал он на совместной пресс-конференции в Белом доме с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии.
Трамп подчеркнул, что главной миссией США в Сирии являлась борьба с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), и эта задача, практически, выполнена. Поэтому решение о выводе будет принято очень быстро при взаимодействии с другими странами в регионе.
Он напомнил, что за последние 17 лет США потратили на Ближнем Востоке семь триллионов долларов, получив взамен лишь «Смерти и разрушения». Сейчас в Сирии около двух тысяч американских военнослужащих, передает ТАСС.
«Время пришло. Мы действовали очень успешно против ИГ, мы можем превзойти кого угодно в военном плане, но иногда приходит время вернуться домой, и мы очень серьезно думаем об этом», - подытожил американский лидер.
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