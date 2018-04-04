Американский генерал прокомментировал заявление Трампа о выводе военных США из Сирии

СЕГОДНЯ 08:02 2018-04-04T08:05:13+03:00

‍По мнению генерала, солдаты должны остаться в арабской республике для того, чтобы стабилизировать обстановку в стране

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Глава центрального командования вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Джозеф Вотел, выступая в Институте мира в Вашингтоне, прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о скором выводе американских военнослужащих из Сирии. По его мнению, сейчас присутствие американских солдат в арабской республике необходимо, так как в последнее время там возникли новые «сложности».

В частности, как считает генерал, военные должны остаться в САР для того, чтобы стабилизировать обстановку в стране. «Речь идет о стабилизации этих (отвоеванных у боевиков) районов, закреплении наших успехов, возвращении людей назад в свои дома, решении проблемы долгосрочной реконструкции», - цитирует Вотела ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник, 3 апреля, американский лидер подтвердил планы вывода войск Соединенных Штатов из Сирии. Как подчеркнул тогда хозяин Белого дома, задача по уничтожению террористов практически выполнена.