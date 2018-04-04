В России смертность от болезней органов дыхания сократилась почти на 14%

СЕГОДНЯ 11:24 2018-04-04T11:24:38+03:00

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По данным Минздрава, антитабачный закон привел к сокращению на 13,9% смертности от болезней органов дыхания: бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких, пневмонии, бронхита и т. п. В прошлом году показатель снизился в 77 регионах РФ, а в восьми, наоборот, увеличился.

Смертность от болезней органов дыхания начала снижаться с 2014 года. На то время было зарегистрировано 77,5 тысяч летальных случаев, когда в 2017 году - 41,3 тысяча. За прошлый год больше всего смертность снизилась в Рязанской (на 49,4%), Сахалинской (на 49,3%) областях и Чеченской Республике (на 40,8%), а минимума достигла в Ингушетии - 4,5 случая на 100 тысяч населения, Чечне - 7,1 случая, Ханты-Мансийском автономном округе - 17,4.

Наибольший рост смертности от болезней органов дыхания, по данным Минздрава, в Ямало-Ненецком автономном округе (23,1%), в Хакасии (14,1%) и Якутии (11,5%), пишут «Известия».

Число несовершеннолетних курильщиков за последние девять лет в России снизилось вдвое, сообщает сайт kp.ru.

Напомним, антитабачный закон запрещает курене в общественных местах, в том числе в лифтах и на лестничных площадках.