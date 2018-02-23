2018-02-23T11:32:49+03:00
Общество

Число несовершеннолетних курящих россиян снизилось вдвое с 2009 года

Минздрав намерен перейти к введению дополнительных мер по борьбе с табакозависимостью
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Главное достижение антитабачного закона - снижение числа курящих подростковГлавное достижение антитабачного закона - снижение числа курящих подростковФото: Олег УКЛАДОВ
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За последние девять лет число несовершеннолетних курильщиков в России снизилось вдвое. Такое заявление сделал директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай.

По его мнению, такие улучшения в показателях связаны, прежде всего, с эффективностью мер антитабачного закона, принятого 23 февраля 2013 года.

"Снизилась распространенность курения: и среди взрослых, и среди несовершеннолетних. Среди несовершеннолетних курение снизилось радикально - более чем в 2 раза. Это, наверное, главное достижение. <...> И это подтверждает, что антитабачный закон действует, несмотря на то, что многие его критики заявляли об обратном", - заявил Салагай.

Он подчеркнул, что такие данные было получены, благодаря международным социологическим исследованиям, проведенным совместно со Всемирной организацией здравоохранения.

На текущем этапе Минздрав не намерен останавливаться на достигнутом и планирует перейти к обсуждению дополнительных мер по защите несовершеннолетних от табакозависимости. Это подразумевает, в частности, увеличение мест, где курение запрещено, повышение цен на сигареты и снижение доступности таких изделий.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июне 2013 года на российских прилавках появились пачки сигарет с изображениями страшных последствий курения, также было запрещено курение в общественных местах.

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