СЕГОДНЯ 17:48 2018-04-04T17:48:50+03:00

В здании посольства Португалии в Стокгольме произошел пожар: пострадали 14 человек Фото: REUTERS

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В помещениях посольства Португалии в Стокгольме произошел пожар. В том же здании на площади Карлаплан располагаются дипломатические миссии Туниса и Аргентины, а также ресторан.

По данным местных СМИ, огонь охватил несколько этажей, появился риск обрушения крыши. Примерно к 13:00 по местному времени пожар удалось локализовать. В результате происшествия пострадали по меньшей мере 14 человек. Все находившиеся в здании люди были эвакуированы.

На месте происшествия работало 12 пожарных машин и около 50 спасателей. Точная причина возгорания на данный момент не установлена, полиция считает, что имел место поджог.

На данный момент известно, что шведские правоохранители уже задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге.

Как сообщал сайт «КП», ранее в Москве произошел пожар в торговом центре «Персей для детей». В результате происшествия пострадали шесть человек, один мужчина скончался по пути в больницу.