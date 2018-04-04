В здании посольства Португалии в Стокгольме произошел пожар: пострадали 14 человек
В помещениях посольства Португалии в Стокгольме произошел пожар. В том же здании на площади Карлаплан располагаются дипломатические миссии Туниса и Аргентины, а также ресторан.
По данным местных СМИ, огонь охватил несколько этажей, появился риск обрушения крыши. Примерно к 13:00 по местному времени пожар удалось локализовать. В результате происшествия пострадали по меньшей мере 14 человек. Все находившиеся в здании люди были эвакуированы.
На месте происшествия работало 12 пожарных машин и около 50 спасателей. Точная причина возгорания на данный момент не установлена, полиция считает, что имел место поджог.
На данный момент известно, что шведские правоохранители уже задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге.
Как сообщал сайт «КП», ранее в Москве произошел пожар в торговом центре «Персей для детей». В результате происшествия пострадали шесть человек, один мужчина скончался по пути в больницу.