2018-04-04T17:54:48+03:00
Происшествия

В Барселоне загорелся отель "Expo": известно об одном пострадавшем

Очаг пожара находился на верхних этажах здания гостиницы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В результате пожара пострадал один человек. Фото: @oscarmontesВ результате пожара пострадал один человек. Фото: @oscarmontesФото: Twitter.com
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В центре Барселоны загорелся отель Expo, расположенный недалеко от железнодорожной станции Сантс. К настоящему моменту известно об одном пострадавшем.

Первое сообщение о возгорании в Expo Hotel Barcelona поступило в экстренные службы 12:51 по местному времени (11:52 мск), всего же их было около 70. Уточняется, что пожар позник на верхних этажах здания в системе кондиционирования. Причиной случившегося, вероятнее всего, стала искра - в этот момент на террасе производились ремонтные работы.

Пожар удалось оперативно локализовать Фото: Twitter.com

Пожар удалось оперативно локализоватьФото: Twitter.com

Сотрудники и постояльцы отеля были оперативно эвакуированы из здания. На данный момент пожар уже потушен. Сложностей в процессе его локализации не возникло.

По предварительным данным, пострадал один человек - сотрудник отеля, который пытался потушить возгорание собственными силами. Он получил небольшой ожог руки, передает La Vanguardia.

Между тем, ранее в среду пожар разгорелся также в московском торговом центре "Персей для детей". В результате инцидента погиб один человек, еще шестеро пострадали, передает сайт kp.ru.

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