2018-04-04T18:09:24+03:00
Происшествия

Собянин высоко оценил работу пожарных, которые тушили огонь в ТЦ «Персей»

Об этом сообщил Сергей Собянин после посещения Склифа
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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В результате возгорания в столичном торговом центре "Персей для детей" погиб один человек. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАССВ результате возгорания в столичном торговом центре "Персей для детей" погиб один человек. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС
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После пожара в ТЦ «Персей для детей» на Малой Семеновской 4 апреля стало известно об одном погибшем сотруднике и шести пострадавших спасателях. Пожарных в экстренном порядке доставили в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Пострадавших уже посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Ездил в Склиф. Поговорил с главным врачом и одним из пострадавших спасателей. У двоих ребят состояние тяжелое, но будем надеяться, что все будет хорошо, - сообщил на своей странице в твитере Сергей Собянин.

Напомним, что пожар происходил в складском помещении, расположенном на 6-ом этаже 6-ти этажного здания. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров. Сотрудникам МЧС пришлось вывести из здания в безопасную зону около 600 человек. В 13 часов 39 минут пожар был ликвидирован.

- Пожарные вели себя героически. Несколько спасателей обратились за медицинской помощью. К сожалению, один работник торгового центра погиб. Соболезную его родным и близким, - также сообщил на своей странице в твитере Сергей Собянин.

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