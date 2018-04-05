На создателей сериала "Очень странные дела" подали в суд

СЕГОДНЯ 00:31 2018-04-05T00:31:12+03:00

На популярных проектах всегда хотят нажиться. Фото: кадр из фильма

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Чарли Кесслер, сценарист из США, подал в суд на братьев Даффер, авторов популярного сериала "Очень странные дела". Он заявил, что идея сериала полностью украдена у него. Якобы это сценарий его короткометражного фильма "Монток".

Короткометражный фильм, в свою очередь, основан на книге "Проект Монток" об исследовании явления, случившегося с военным кораблем США "Элдридж" в 1943 году. Известное как Филадельфийский эксперимент, событие заключалось в том, что корабль просто исчез при проведении эксперимента ВМС по обеспечению невидимости для радаров кораблей.

В соответствии с этими оценками более трех десятилетий проводились секретные исследования и отработка технологии. Эксперименты не прекращались и включали электронное обследование мозга и воздействие на разум человека. Своей высшей точки работы по Монтаукскому проекту достигли в 1983 году, когда удалось пробить в пространстве-времени проход в 1943 год.

Теперь Кесслер хочет, чтобы ему выплатили кругленькую сумму. Останавливаться на это, сценарист не собирается и будет добиваться закрытия сериала.

Вот что сообщил в иске Кесслер:

"Рабочим названием "Очень странных дел" было "Проект "Монток". За основу сюжета сериала была взята та же теория заговора, что и мой фильм".

Пока официальных комментариев от создателей сериала "Очень странные дела" не было. Напомним, съемки третьего сезона должны вот-вот начаться.