НАТО будет наращивать свое присутствие в Арктике

СЕГОДНЯ 02:29 2018-04-05T02:29:41+03:00

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Организация Североатлантического договора намерена нарастить свою военно-морскую группировку в Арктике и Северной Атлантике в ответ на возрастающее присутствие России в этом регионе. Об этом сообщил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«В Арктике у нас низкая напряженность в отношениях, но я думаю, что мы должны стремиться к избежанию гонки вооружений и росту напряженности в этом регионе. В то же время НАТО нужно реагировать на это и просить наших союзников, когда мы видим наращивание Россией своего присутствия в Северной Атлантике и на Крайнем Севере, чтобы они увеличивали число своих подводных лодок и военных кораблей», - заявил он на пресс-конференции в Оттаве.

По мнению генсека НАТО такие шаги необходимы, чтобы «поддерживать низкий уровень напряженности», пишет ТАСС.

По словам Столтенберга, Североатлантический альянс создаст новое Атлантическое командование, которое будет отвечать в том числе за Северную Атлантику и Арктику. Решение по этому вопросу будет принято не ранее июля 2018 года, на который запланирован саммит организации.