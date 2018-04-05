У горящего магазина игрушек в Тюмени обвалилась крыша

СЕГОДНЯ 03:13 2018-04-05T03:17:52+03:00

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В Тюмени обвалилась крыша в охваченном пожаром магазине игрушек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Возгорание началось в 00.15 местного времени (22.15 мск среды) в одноэтажном панельном здании на улице Кремлевская. Прибывшие пожарные к 01.25 смогли локализовать огонь. Тушение продолжается, на местеработают 67 человек личного состава и 26 единиц спецтехники МЧС.

Здание сильно повреждено. Площадь пожара составила более трех тысяч квадратных метров. Магазин торговал товарами для детей – посудой, кроватками, постельными принадлежностями, одеждой, игрушками, передает РИА Новости.

Во время возгорания в здании никого не было, эвакуация не проводилась. Никто не пострадал.

Как сообщал сайт kp.ru, в четверг в Москве загорелся торговый центр «Персей для детей» на Малой Семеновской улице. Пожар начался на складе на четвертом этаже. В результате погиб один посетитель ТЦ, еще шесть пожарных пострадали при тушении.