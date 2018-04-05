Социологи выяснили, какой доход нужен россиянам для "нормальной жизни"

СЕГОДНЯ 07:35 2018-04-05T07:37:59+03:00

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Для обеспечения нормального уровня жизни в России средней семье из трех человек необходим ежемесячный доход в 75,9 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга "Ромир".

Так, каждой пятой семье будет достаточно ежемесячно получать от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. Однако подавляющее число россиян (66%) нуждается в доходе в 45-120 тысяч рублей для "нормальной жизни". Еще более высокие запросы имеют 13% опрошенных. Они готовы обеспечить "нормальные" условия проживания своей семьи из трех человек с учетом суммы более чем в 120 тысяч рублей.

"Таким образом, средняя российская семья претендуют на ежемесячный доход в 75 тысяч 900 рублей", — передает РИА Новости со ссылкой на исследование.

При этом, стоит отметить, что жители мегаполисов традиционно имеют более высокие материальные требования, чем их соотечественники из населенных пунктов поменьше. Например, в миллионниках "нормальная жизнь" для семьи возможна при доходе в 91,6 тысячи рублей в месяц, а в городах с населением в 500 тысяч человек - при 80,2 тысячи рублей.

Жители же стотысячников могут обойтись и 75 тысячами рублей, а россияне из сельской местности готовы "нормально" прожить на 61,5 тысячи рублей в месяц.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что большинство граждан нашей страны считают сумму ежемесячного дохода в 20 тысяч рублей на человека минимальным порогом, за которым наступает бедность.

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