Россия - страна богатая, а бедность победить не можем

СЕГОДНЯ 01:18 2018-04-04T01:22:19+03:00

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По данным Росстата, в России 20,3 млн. человек (каждый седьмой гражданин страны) живут за чертой бедности. Эта официальная статистика считает бедными лишь тех, чей доход ниже прожиточного минимума - 10 328 руб. Но такое понимание бедности совершенно не отражает реальной картины.

МЕЖДУ НИЩИМИ И СРЕДНИМИ

Прожиточный минимум - 8,2 - 20 тыс. руб., в зависимости от региона, - это уровень выживания, когда ты еле-еле наскребаешь лишь на самое необходимое: еду и оплату ЖКХ. Может быть, логично называть людей, которые живут на эти деньги, нищими? Тогда окажется, что бедных-то гораздо больше.

- Я работаю библиотекарем, получаю 17 тыс. руб., - рассказывает Татьяна из С.-Петербурга. - Из них 5 тыс. руб. сразу уходит на оплату «коммуналки», на остальное живу месяц. Покупаю еду в магазинах по акциям - только самое необходимое. По праздникам стараюсь себя побаловать: могу рыбку красную купить или вино дешевое. На транспорт уходит мало - библиотека рядом с домом, а в гости я хожу редко - не с пустыми руками же приходить. Зимой порвались ботинки. Хорошие, кожаные - я их носила года 4. Такие же стоили 4,5 тыс. руб. - треть моей зарплаты. В итоге половину из этой суммы дала мама. Было стыдно - она на пенсии. Но не босиком же ходить!

Сколько таких же, как Татьяна, по всей стране? Кто скромно питается и не находит денег на одежду. Сидит дома по выходным, потому что развлечения не по карману. А вместо отдыха едет полоть дачные грядки. По данным социологов, таких 29% россиян. Это 40 млн. человек. Для них нет официального названия - в понятие среднего класса их не включают. Так кто же они - не нищие, но и не средние?

УГЛЕВОДОРОДЫ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Добавим к этим 40 млн. еще и 20 млн., недотягивающих до прожиточного минимума. Получается около 60 млн. человек - 41% населения бедных и нищих. И это в богатой стране, занимающей второе место в мире по добыче нефти и газа. Экономист Яков Миркин сравнивает Россию с Объединенными Арабскими Эмиратами. Уж больно нефтяные сектора у нас похожи. Обе страны?-?крупнейшие поставщики углеводородов, объемы экспорта которых сопоставимы. Вот только всем известно о сказочных привилегиях, о почти бесплатной жизни, даруемой государством гражданам Эмиратов. А нам о таком остается только завистливо вздыхать. Почему так?

Все просто, говорит Яков Миркин. Дело в том, что ?в российской нефтегазовой отрасли в той или иной степени задействовано всего лишь 1,5 млн. человек. А с учетом тех, кто их обслуживает, получается примерно 5 - 10 млн. Так вот в ОАЭ при той же, что и в России, отдаче от продаж населения всего 9 млн. человек. И они хорошо живут. Впрочем, он уверен, что и в России та же группа в 9 млн. обеспечена примерно, как граждане Эмиратов. А вот остальные 135 млн… Эти «лишние» люди заслуживают большой универсальной и разнообразной экономики, говорит Миркин. Но такую мы пока не построили.

СЛИШКОМ ОСОБЫЙ ПУТЬ

Экономист Елена КОТОВА написала книгу «Откуда берутся деньги, Карл?», где объясняет три главные причины бедности в России.

1. Первая - наш вечный особый путь развития. Еще при Петре I мы пытались догнать и перегнать Запад. При этом опыт развития западных стран не учитывали. Выбирали из него только то, что нравилось, - «тут читаем, тут не читаем», тут меняем, тут не меняем. В итоге наша экономика всегда немного напоминала Франкенштейна - чудище, сотканное из разных кусочков. Россия то пыталась сохранить помещичье хозяйство, то устраивала коллективизацию. То пыталась делить деньги по справедливости, то отдавала их самым шустрым. А потом их - уже узаконенных предпринимателей - снова раскулачивала. В итоге вроде вырос капитализм, но зарабатывать он людям почему-то не дает.

2. Вторая причина - раскол между столицами и периферией. В советское время пара столиц и десяток крупных городов питались ресурсами нищей провинции. У одних на столах была осетрина и виноград, другие мечтали об электричестве в домах. Этот разрыв - материальный, технологический, информационный - удалось сократить. Но недостаточно. За МКАДом жизнь есть, люди там хорошо питаются, и у них есть интернет и смартфоны. Но оттуда по-прежнему сложно выбраться, и там по-прежнему не заработаешь. И там нет необходимой для привлечения капитала квалифицированной рабочей силы.

3. Наконец, третья причина - особенности мышления. Испокон веков среднестатистический россиянин трудился либо принудительно, либо бесплатно - разница небольшая. Такая жизнь не побуждает думать, как создаются деньги. Это вопрос торговца или промышленника, но никак не раба и не винтика в машине государства. Последнюю четверть века ответ на него пытаются найти многие. Но из-за желания найти свой, особый, пункт - все время изобретают велосипед.

Что имеем с нефти мы и Эмираты.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Быстро поднять уровень жизни - это реально?

ДА

Александр САФОНОВ, проректор Академии труда и социальных отношений:

- За последние 15 лет уже была проведена достаточно вдумчивая политика по сокращению бедности. Судите сами, в 2004 году МРОТ (минимальный размер оплаты труда. - Авт.) был 700 руб. В 2010-м - 4500 руб. Сейчас еще в 2 раза больше. В 2007 году был первый подход к тотальному повышению зарплаты бюджетников - на 30%. А их у нас 14,5 млн. человек. Их зарплаты растут до сих пор, в том числе и благодаря майским указам. Зарплаты в промышленном секторе экономики росли за счет сокращения неэффективных производств и повышения производительности труда. В 2010 году было принято решение о перерасчете пенсий для тех, кто зарабатывал стаж еще в советское время. Все эти меры серьезно снизили уровень бедности в стране. Поэтому мое мнение - бедность в России можно победить, если последовательно заниматься решением проблем.

НЕТ

Василий КОЛТАШОВ, руководитель Центра политэкономических исследований:

- А кто такие бедные в нашей стране и почему они бедны? Во-первых, есть пенсионеры - те, кто получает пенсию ниже средней. Эти люди вынуждены подрабатывать, например, в магазинах или уборкой территории. Они получают маленькие зарплаты: серьезно давят этим на рынок труда. Потому что в ту же самую нишу идут молодые люди за своей первой работой. И они вынуждены работать за ту же небольшую сумму. Это уже вторая категория бедных - молодежь. Есть еще работающие бедные - те, чьи доходы серьезно упали в результате ослабления валютного курса в 2014 году. Во многих компаниях рублевая зарплата сильно просела. Много людей в регионах получает сверхнизкую зарплату, на уровне МРОТ. И повышение минимальной зарплаты, к сожалению, сильно на них не скажется. Хитрые работодатели просто переведут их на полставки и оставят на мизерном окладе. Я перечислил очень много проблем. И я не думаю, что их можно быстро решить.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

Почему Россия - страна богатая, а бедность победить не можем?

Александр РАЗУВАЕВ, глава аналитического департамента «Альпари»:

- Бедность в России уходит корнями в 90-е, когда гиперинфляция уничтожила сберкнижки. Их можно было бы конвертировать в акции нефтегазовых и телекоммуникационных монополий, но этого не сделали. Вместо этого были ваучеры и залоговые аукционы. Победить бедность можно только за счет роста экономики.

Светлана ИВАНОВА, рантье:

- У меня три квартиры от родителей, в одной живу, две сдаю. Получается 100 тысяч рублей в месяц, плюс я работала в сфере недвижимости и заработала на депозите. Есть акции российских компаний с высокими дивидендами. Да, мне повезло.

Александр СИНЮТИН, бизнес-тренер:

- У нас много полезных ископаемых, но чтобы получать продукты из них и дорого продавать их, нужны современные заводы. Без больших инвестиций такие производства не запустить. Помогать нам не будут. Мы вынуждены тратить деньги на оборону, чтобы нас не уничтожили. И вздохнуть нам не дадут.

Ольга ГОРБУНОВА, ветеран труда:

- Я сравниваю сегодняшнюю действительность с той. Мы были безропотными героями. Все здесь построено нами. Мы были бесконечно богаче нынешних людей. Если каждый ответственно будет относиться к своей работе, это и будет победа над бедностью.

Дмитрий ПУЧКОВ, блогер, публицист, переводчик:

- Задачи такой нет. Все дружно проголосовали за капитализм. Все богатыми быть не могут, а бедными - да.

Юлия ЧИЧЕРИНА, певица:

- Богатство - умение обходиться тем, что есть. Но людям всегда все мало - это и есть бедность. Поскольку мы несовершенны, то не справимся с бедностью никогда. Всегда будет не хватать силы, красоты, таланта, опыта, молодости...

Сергей ЕРШОВ, автор «Уральских пельменей»:

- Бедность, как правило, должны побеждать богатые. А им это не надо. Ведь тогда богатые будут не одни. А им хочется быть в своем кружке богатых. И поэтому бедность не победить.