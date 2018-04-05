При обрушении шахты в Грузии погибли шесть человек, трое пострадали
На шахте в грузинском Ткибули произошло обрушение свода. В результате происшествия погибли шесть человек. еще трое получили травмы.
Как сообщили в пресс-службе МВД Грузии, инцидент произошел в четверг, 5 апреля, на рассвете.
"По предварительной информации следствия, в одном из тоннелей шахты произошла деформация стен, что привело к обрушению потолка", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В настоящий момент все пострадавшие доставлены в больницу. По факту случившегося начато расследование по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в начале февраля этого года обрушение породы произошло также на шахте "Осинниковская" в Кузбассе. Жертвой происшествия стал один человек, еще один – получил травмы.