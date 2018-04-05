Глава Венесуэлы осудил арест экс-президента Бразилии

СЕГОДНЯ 10:40 2018-04-05T10:41:06+03:00

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Лидер Венесуэлы Николас Мадуро назвал несправедливым решение Верховного суда Бразилии об аресте экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. По словам Мадуро, через суд правые силы пытаются запугать народ. Об этом глава Венеуэлы написал в своем микроблоге в Twitter.

«Не только Бразилия, но весь мир с тобой, Лула. От несправедливости болит душа. Правые силы, не будучи способными победить демократически, избрали судебный путь запугивания народных сил. Рано или поздно великая Родина победит», - написал Мадуро.

Как сообщает сайт kp.ru, да Силву обвиняют в получении взяток на сумму более чем в миллион долларов. Экс-президент Бразилии руководил, по версии следствия, коррупционной схемой в нефтяной компании Petrobras. 5 апреля стало известно, что шесть судей Верховного суда из 11 проголосовали за отказ в отсрочке ареста да Силвы.