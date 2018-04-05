ЕС не намерен дополнять ядерную сделку с Ираном по требованию США

СЕГОДНЯ 10:48 2018-04-05T10:48:12+03:00

У Евросоюза и США возникли разногласия по ядерной сделке с Ираном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Евросоюз не намерен вносить изменения в ядерное соглашение с Ираном, несмотря на требования американских властей. Такое заявление сделал высокопоставленный европейский дипломатический источник, работающий в Вашингтоне.

По его словам, единственное на что могут рассчитывать США, это обсуждение интересующих их вопросов вне уже имеющейся сделки. Речь идет как о программе разработки баллистических ракет, так и о деятельности Тегерана в регионе, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что еще осенью прошлого года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий, если Франция, Германия и Великобритания не согласятся на предложенные ими изменения до 12 мая. Американский лидер без проблем может осуществить задуманное, поскольку он обязан каждые 90 дней продлевать или не продлевать режим снятия санкций с Ирана.

Напомним, что ядерное соглашение с Ираном было заключено 14 июля 2015 года при участии шести международных посредников - России, США, Великобритании, КНР, Франции и Германии.