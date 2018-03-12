2018-03-12T11:01:13+03:00
В мире

Трамп сообщил условие возможного выхода США из ядерной сделки с Ираном

Президент США заявил, что Вашингтон выйдет из соглашения, если Франция, Германия и Великобритания не согласятся на "значительные изменения"
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из ядерной сделки с Ираном, если Франция, Германия и Великобритания не согласятся на "значительные изменения".

Как сообщает издание Axios со ссылкой на израильских чиновников, встреча прошла в Белом доме 5 марта. Нетаньяху выразил благодарность Трампу за улучшение отношений двух стран. Израильский премьер оценил свою встречу с американским президентом как "отличную", а главными темами назвал "Иран, Иран и Иран".

Отмечается, что, по словам Трампа, в настоящее время Франция, Германия и Великобритания предлагают только "косметические изменения". А американский лидер выступает за "значительные изменения" в соглашении, а не дополнительных сделок между США и Европой. По данным СМИ, президент США пригрозил выйти из соглашения, если Франция, Германия и Великобритания не согласятся на изменения до 12 мая.

Напомним, сделка по иранскому атому была заключена 14 июля 2015 года при участии "шестерки" международных посредников - России, США, Великобритании, КНР, Франции и Германии.

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