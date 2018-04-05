Хабиб Нурмагомедов отказался от участия в турнире UFC в России

СЕГОДНЯ 11:27 2018-04-05T11:27:19+03:00

Об этом боец смешанного стиля заявил на пресс-конференции перед боем Нурмагомедов - Холлоуэй

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В ночь на четверг, 5 апреля, в Нью-Йорке прошла пресс-конференция накануне боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Максом Холлоуэем. Стало известно, примет ли участие в российском турнире UFC наш боец. Соревнования запланированы на сентябрь 2018 года.

- Я собираюсь вернуться в ноябре в Мэдисон сквер гарден, - заявил Нурмагомедов.

Напомним, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Максом Холлоуэем пройдет в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 23 в субботу, 7 апреля. В России это будет уже утро воскресенья, 8 апреля.

Отметим, что ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему ирландец Конор Макгрегор отказался от боя с ним.