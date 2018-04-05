В подмосковных Мытищах телевизор насмерть придавил двухлетнюю девочку

СЕГОДНЯ 12:10 2018-04-05T12:10:37+03:00

С начала года трое детей были насмерть придавлены телевизорами в Подмосковье Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Это уже третий подобный случай в Московской области с начала 2018 года

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В подмосковном городе Мытищи погибла двухлетняя девочка, на которую с тумбы упал телевизор. От полученных при ударе травм ребенок скончался на месте. Такое заявление сделали в Главном управлении СК РФ по Московской области.

"4 апреля 2018 года в г.о. Мытищи в одной из квартир обнаружено тело 2-летней девочки с травмами и кровоподтеками. По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд на место происшествия", - говорится в тексте сообщении.

В рамках расследование было назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, в ходе которой будет установлена точная причина смерти ребенка и другие обстоятельства произошедшего.

Между тем, в ведомстве подчеркивают, что с начала 2018 года в Подмосковье зафиксировано уже три аналогичных инцидента. Так, сайт kp.ru сообщал о том, что 6 февраля двухлетняя девочка опрокинула на себя телевизор в Наро-Фоминском районе, в результате чего скончалась, а спустя несколько недель аналогичным образом погиб годовалый малыш в Ногинске.

В связи с этим СК просит родителей не размещать телевизоры на тумбах, а вешать их на стену или закреплять специальными кронштейнами.