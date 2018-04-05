В подмосковных Мытищах телевизор насмерть придавил двухлетнюю девочку
В подмосковном городе Мытищи погибла двухлетняя девочка, на которую с тумбы упал телевизор. От полученных при ударе травм ребенок скончался на месте. Такое заявление сделали в Главном управлении СК РФ по Московской области.
"4 апреля 2018 года в г.о. Мытищи в одной из квартир обнаружено тело 2-летней девочки с травмами и кровоподтеками. По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд на место происшествия", - говорится в тексте сообщении.
В рамках расследование было назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, в ходе которой будет установлена точная причина смерти ребенка и другие обстоятельства произошедшего.
Между тем, в ведомстве подчеркивают, что с начала 2018 года в Подмосковье зафиксировано уже три аналогичных инцидента. Так, сайт kp.ru сообщал о том, что 6 февраля двухлетняя девочка опрокинула на себя телевизор в Наро-Фоминском районе, в результате чего скончалась, а спустя несколько недель аналогичным образом погиб годовалый малыш в Ногинске.
В связи с этим СК просит родителей не размещать телевизоры на тумбах, а вешать их на стену или закреплять специальными кронштейнами.