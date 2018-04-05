Эксперт прокомментировал возможность введения новых санкций США в отношении России

СЕГОДНЯ 12:26 2018-04-05T12:26:57+03:00

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США могут ввести санкции в отношении как минимум шести россиян, которых подозревают во «вмешательстве» в выборы американского президента в 2016 году. Такое мнение выразил Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, прокомментировав сообщения в западных СМИ.

«Мне кажется, сейчас американцы пытаются использовать политику кнута и пряника. С одной стороны, Трамп вроде бы приглашает Путина в Белый дом. С другой стороны, распространяется информация о новых санкциях против приближённых к президенту России», — цитирует эксперта RT.

При этом Безпалько отметил, что если новые ограничения и будут введены, то ни на что существенно не повлияют. По его словам, эта тактика уже устарела, и скорее всего, носит не внешнеполитических, а внутриполитический характер. Трамп вынужден действовать в таком ключе, чтобы доказать свою антироссийскую направленность, считает эксперт.