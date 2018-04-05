Названы страны, поддержавшие российское заявление в ОЗХО

СЕГОДНЯ 12:32 2018-04-05T12:32:31+03:00

Великобритания до сих пор не представила никаких доказательств своих заявлений относительно инцидента в Солсбери Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

По итогам состоявшегося в среду заседания исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия заявление Москвы по делу об инциденте в Солсбери поддержали 13 стран, не считая самой России. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Нидерландах.

Так в диппредставительстве рассказали, что на сторону России встали Армения, Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Никарагуа и Куба.

Напомним, что представленные в ОЗХО заявление являлось совместным проектов РФ, Китая и Ирана. Документ предусматривал начало совместной работы Москвы и Лондона по расследованию инцидента с отравлением в британской столице.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в самом королевстве такое предложение российской стороны назвали странным. Там заявили, что так Москва якобы пытается отвлечь и дезинформировать общественность, чтобы избежать ответа на заданные вопросы.