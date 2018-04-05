2018-04-05T13:06:02+03:00
Политика

Украина призвала мировые державы запретить строительство "Северного потока-2"

Киев в панике: введение новой трубы из России в Европу - лишит страну звания газового транзитера
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В Раде умоляют весь прогрессивный мир отказаться от "Северного потока-2"В Раде умоляют весь прогрессивный мир отказаться от "Северного потока-2"Фото: REUTERS
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Верховная рада Украины приняла обращение к мировому сообществу с призывом остановить строительство газопровода из России в Европц «Северный поток-2». И признать проект неперспективным с политической точки зрения и губительным для экологии. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Рады.

«Обращаясь к парламентам и правительствам иностранных государств, мировому бизнес-сообществу, Верховная рада Украины призывает сделать всё возможное для полного и необратимого запрета на строительство газопровода Nord Stream 2», — отмечается в заявлении.

Украинские парламентарии, в частности, призвали всех концессионеров проекта прекратить свое участие в подготовке, финансировании или лоббировании строительства газопровода.

Также в Раде предложили безотлагательно провести консультации между правительством Украины и Европейской комиссией о недопустимости строительства «Северного потока – 2».

Заявление Верховной рады 5 апреля поддержали 266 парламентариев из 450 возможных. При необходимом простом большинстве голосов.

Газопровод "Северный поток — 2" будет в себя включать две нитки общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

Введение в строй новой газовой магистрали позволит "Газпрому" до минимума сократить транзит голубого топлива в европейские страны через территорию Украины.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Германия выдала "Газпрому" последнее необходимое разрешение, необходимое для прокладки "Северного потока — 2".

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