2018-03-27T15:13:28+03:00
Экономика

Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока-2»

Возведение 30-километрового участка газопровода должно проходить в соответствии с Горным законом ФРГ
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток 2"Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток 2"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Германия разрешила компании Nord Stream 2 строить трубопровод «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне. Соответствующее разрешение выдало Федеральное ведомство Германии по судоходству и гидрографии.

Отмечается, что возведение и эксплуатация 30-километрового участка газопровода должно проходить в соответствии с Горным законом ФРГ, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

Напомним, в январе 2018 года Nord Stream 2 получила разрешение на строительство морской части газопровода в водах Германии. По данным компании, «все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 километров получены».

Газопровод «Северный поток-2» российской госкомпании «Газпром» должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2. Старт поставок планируется в конце 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Памятник Дэвиду Боуи в Великобритании осквернили через два дня после открытия
МЧС подтвердило прекращение поисков погибших на месте пожара в "Зимней вишне"
Американский министр заявил, что к 2028 году армия США будет готова к любой войне
В Испании задержана самая разыскиваемая преступница Европы
Ученые из Минобороны США показали на видео акустическую пушку
Канада дала российским дипломатам 10 дней, чтобы покинуть страну
Украинский гимнаст решил выступать за сборную России
Цукерберг не будет выступать перед комитетом британского парламента
Завершена поисковая операция на месте пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
28 марта на российском ТВ не будет развлекательных программ и рекламы
Лавров: США отказались от участия в московской конференции по Афганистану
Стали известны имена всех погибших, пострадавших и пропавших без вести при пожаре в Кемерово
Польша построит забор на границе с Белоруссией и Украиной
Умерла актриса Стефан Одран
Вскрытие Сергея Мавроди состоится 27 марта
В Каталонии протестующие заблокировали несколько дорог из-за ареста Пучдемона
Власти Москвы призвали желающих почтить память жертв пожара в Кемерово прийти на Манежную площадь
Кличко поручил проверить все ТРЦ Киева в связи с пожаром в "Зимней вишне"
Захарова о высылке российских дипломатов: курс на неприкрытую русофобию продолжается
Суд в Москве признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве
За трое суток из Арбила в Идлиб вывезли около 13 тысяч боевиков и членов их семей
Певца Витаса приговорили к неделе административного ареста
Следствие просит арестовать задержанных по делу о пожаре в Кемерово
Силуанов: налоговые реформы увеличат инвестиционные возможности экономики на 1% ВВП
Кремль дал указание кабмину оказать всю необходимую помощь семьям погибших от пожара в "Зимней вишне"
Небензя назвал высылку российских дипломатов из США злоупотреблением Вашингтона своими правами
Лавров: Россия ответит на хамство Запада