Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока-2»

СЕГОДНЯ 15:13 2018-03-27T15:13:28+03:00

Возведение 30-километрового участка газопровода должно проходить в соответствии с Горным законом ФРГ

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Германия разрешила компании Nord Stream 2 строить трубопровод «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне. Соответствующее разрешение выдало Федеральное ведомство Германии по судоходству и гидрографии.

Отмечается, что возведение и эксплуатация 30-километрового участка газопровода должно проходить в соответствии с Горным законом ФРГ, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

Напомним, в январе 2018 года Nord Stream 2 получила разрешение на строительство морской части газопровода в водах Германии. По данным компании, «все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 километров получены».

Газопровод «Северный поток-2» российской госкомпании «Газпром» должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2. Старт поставок планируется в конце 2019 года.